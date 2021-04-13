مقتل 5 مسلحين من طالبان خلال غارة جوية للقوات الأفغانية

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة مسلحين تابعين لحركة طالبان، خلال غارة جوية للقوات الأفغانية في إقليم غازني.
وقال إيمل محمد مدير المكتب الصحفي لفيلق "ثاندر 203" التابع للجيش الأفغاني، حسبما ذكرت وكالة أنباء /بختار/ الأفغانية، إن مسلحي حركة طالبان تم استهدافهم خلال زراعتهم لألغام على طريق نامبرياك السريع.
وغالبا ما تقوم عناصر حركة طالبان بزرع ألغام على جانب الطريق لاستهداف القوات الأفغانية والمدنيين.
مقتل 5 مسلحين من طالبان خلال غارة جوية للقوات الأفغانيةالثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:00 م
أفغانستان - أرشيفية
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أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة مسلحين تابعين لحركة طالبان، خلال غارة جوية للقوات الأفغانية في إقليم غازني.
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