اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:17 م
خالد صلاح
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مقتل 5 مسلحين من طالبان خلال غارة جوية للقوات الأفغانية

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:00 م
مقتل 5 مسلحين من طالبان خلال غارة جوية للقوات الأفغانية أفغانستان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة مسلحين تابعين لحركة طالبان، خلال غارة جوية للقوات الأفغانية في إقليم غازني.
وقال إيمل محمد مدير المكتب الصحفي لفيلق "ثاندر 203" التابع للجيش الأفغاني، حسبما ذكرت وكالة أنباء /بختار/ الأفغانية، إن مسلحي حركة طالبان تم استهدافهم خلال زراعتهم لألغام على طريق نامبرياك السريع.
وغالبا ما تقوم عناصر حركة طالبان بزرع ألغام على جانب الطريق لاستهداف القوات الأفغانية والمدنيين.


أفغانستان

الجيش الأفغاني

حركة طالبان

طالبان

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