وقال رئيس المكتب الكورى لتنسيق السياسات الحكومية، خلال اجتماعه مع نواب الوزراء الكوريين حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ جميع التدابير الضرورية بشكل يتماشى مع مبدأ الحفاظ على سلامة الشعب الكورى من مياه مفاعل فوكوشيما الملوثة.

وأكد أن الحكومة تعرب عن أسفها الشديد حيال قرار اليابان إطلاق المياه الملوثة من مفاعل فوكوشيما النووى إلى المحيط، مضيفا أن الحكومة الكورية ستطالب اليابان بتدابير واضحة لضمان سلامة الشعب الكورى ومنع الإضرار بالبيئة البحرية.

وأوضح أن الحكومة ستنقل مخاوفها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستطلب من المجتمع الدولى القيام بمراجعة موضوعية لقضايا السلامة المتعلقة بإطلاق مياه فوكوشيما.

كانت اليابان قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أنها تخطط لبدء إطلاق كميات هائلة من المياه المشعة، المخزنة في خزانات المحطة النووية خلال عامين.