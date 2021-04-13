مباحث المصنفات تضبط المتهم بفك القنوات الفضائية المشفرة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم القرصنة فى مجال البرمجيات والبث الفضائي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك ومدير محل لبيع أجهزة الريسيفر بمحافظة الدقهلية) بإدارة المحل لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "غير مصرح بتداولها" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه، وتم التقابل مع "مدير المحل" وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (124 جهاز ريسيفر مجهزة لفتح القنوات الفضائية المشفرة - 2 وحدة معالجة مركزية لجهاز حاسب آلى محمل عليه برامج لتنزيل الترددات على أجهزة الريسفير).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.