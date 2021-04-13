شرطة لندن تعتقل شخصا كان يحمل سلاحا أبيضا فى مركز تسوق بلندن

اعتقلت شرطة لندن شخصا كان يحمل سلاحا أبيض في مركز تسوق في لندن، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
شرطة لندن تعتقل شخصا كان يحمل سلاحا أبيضا فى مركز تسوق بلندنالثلاثاء، 13 أبريل 2021 09:45 م
أرشيفية
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