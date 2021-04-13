شرطة لندن تعتقل شخصا كان يحمل سلاحا أبيضا فى مركز تسوق بلندن

كتب أحمد عبد الرحمن

اعتقلت شرطة لندن شخصا كان يحمل سلاحا أبيض في مركز تسوق في لندن، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.



