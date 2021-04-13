اليوم السابع
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شرطة لندن تعتقل شخصا كان يحمل سلاحا أبيضا فى مركز تسوق بلندن

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 09:45 م
شرطة لندن تعتقل شخصا كان يحمل سلاحا أبيضا فى مركز تسوق بلندن أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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اعتقلت شرطة لندن شخصا كان يحمل سلاحا أبيض في مركز تسوق في لندن، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

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لندن

شرطه لندن

سلاح

سلاح ابيض

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