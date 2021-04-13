وقال السفير مشرفة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسى بعث برقية تهنئة لسفارات وقنصليات مصر بالخارج لنقلها إلى الجالية قال فيها: "إنه لمن دواعى سرورى أن أتوجه إليكم بأصدق التهانى وخالص التمنيات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله أن يعيده عليكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة المزيد من التقدم والازدهار.. كل عام وأنتم بخير".

وهنأ السفير مشرفة أبناء الجالية المصرية بالجزائر بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن طاقم السفارة يتابع أوضاع الجالية في كل الولايات الجزائرية، مضيفا: "نتواصل مع أبناء الجالية بشكل مستمر سواء فى مقر السفارة بالجزائر العاصمة، أو عبر أرقام هواتف السفارة، أو عبر صفحة السفارة على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة في الحالات الطارئة فى ظل أزمة فيروس كورونا".

وفي ألمانيا، نقل السفير خالد جلال، سفير مصر ببرلين، عبر الصفحة الإلكترونية للسفارة، برقية التهنئة التى أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الجالية المصرية بمناسبه حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء فى البرقية: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج انه لمن دواعى سرورى أن أتوجه إليكم بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية بمناسبه حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليكم وانتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.. أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيز المزيد من التقدم والازدهار كل عام وأنتم بخير (رمضان كريم)".