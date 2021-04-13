رئيسة وزراء النرويج: "أتمنى لجميع المسلمين فى العالم شهر رمضان جميل"

كتب محمد تهامى زكى

هنأت إرنا سولبرج، رئيسة الوزراء النرويج، مسلمى بلادها ومسلمى العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية أن يكون شهرا جميلا على جميع المسلمين.

وقالت إرنا سولبرج، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام: "أعزائى المسلمين، شهر رمضان الذى يجمعك مع العائلة والأصدقاء والقيام بالعبادة من كل عام، لكن هذا العام كما العام السابق مختلف، أتمنى أن نتبع إرشادات التباعد الاجتماعى، رمضان مبارك لجميع مسلمى النرويج والعالم".

وأضافت سولبرج، تعليقا على الفيديو: "أتمنى لجميع المسلمين فى النرويج وفى بقية العالم شهر رمضان جميل".





وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شرطة النرويج أنها فرضت غرامة على رئيسة الوزراء إرنا سولبرج، لعدم التزامها بقواعد التباعد الاجتماعى الخاصة بفيروس كورونا عند تنظيم تجمع عائلى للاحتفال بعيد ميلادها، وذكر رئيس الشرطة النرويجية سور-إست أولى سايفرود فى مؤتمر صحفى، الجمعة الماضى، أن الغرامة تبلغ 20 ألف كرونة نرويجية، ما يعادل نحو 2300 دولار أمريكى.

وكانت الشرطة قد حصلت على معلومات حول المخالفة من وسائل الإعلام ومن سولبرج نفسها. وحسب تقارير، فقد عقدت عائلة رئيس الوزراء تجمعين فى فبراير للاحتفال بعيد ميلادها الـ60، وحضر كلا الحفلتين أكثر من 10 أشخاص، فى انتهاك للقيود المفروضة حاليا فى البلاد لاحتواء تفشى الوباء.