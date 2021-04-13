حقن نحو 190 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا فى الولايات المتحدة حتى الآن

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أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حقن ما يقرب من 190 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.

وذكرت الهيئة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن 189 مليونًا و692 ألفًا و45 جرعة إجمالية تم حقنها في الولايات المتحدة؛ ما يشكل حوالي 80% من 237 مليونًا و796 ألفًا و305 جرعات تم تسلمها.

وأضافت الهيئة أن أكثر من 36% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل، وأكثر من 22% منهم تم تطعيمهم بشكل كامل.