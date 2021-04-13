اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حقن نحو 190 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا فى الولايات المتحدة حتى الآن

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:01 ص
حقن نحو 190 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا فى الولايات المتحدة حتى الآن لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حقن ما يقرب من 190 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.
وذكرت الهيئة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن 189 مليونًا و692 ألفًا و45 جرعة إجمالية تم حقنها في الولايات المتحدة؛ ما يشكل حوالي 80% من 237 مليونًا و796 ألفًا و305 جرعات تم تسلمها.
وأضافت الهيئة أن أكثر من 36% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل، وأكثر من 22% منهم تم تطعيمهم بشكل كامل.


كورونا

تطعيمات كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة