حقن نحو 190 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا فى الولايات المتحدة حتى الآن

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حقن ما يقرب من 190 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.
وذكرت الهيئة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن 189 مليونًا و692 ألفًا و45 جرعة إجمالية تم حقنها في الولايات المتحدة؛ ما يشكل حوالي 80% من 237 مليونًا و796 ألفًا و305 جرعات تم تسلمها.
وأضافت الهيئة أن أكثر من 36% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل، وأكثر من 22% منهم تم تطعيمهم بشكل كامل.
حقن نحو 190 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا فى الولايات المتحدة حتى الآنالثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:01 ص
لقاح كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حقن ما يقرب من 190 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ملك البحرين يوجه بفتح المساجد للفروض والتراويح للحاصلين على تطعيم كوروناالخميس، 08 أبريل 2021 05:34 م
جارديان: "شهادات تطعيم كورونا" تسبب ارتباك فى الأسواق البريطانيةالأربعاء، 07 أبريل 2021 12:55 م
استطلاع: 48% من البريطانيين يؤيدون بريكست بعد نجاح حملة تطعيم كوروناالثلاثاء، 06 أبريل 2021 08:10 ص
الأردن يشترط على راغبى الدخول للمناطق السياحية شهادة تطعيم كوروناالجمعة، 26 مارس 2021 12:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة