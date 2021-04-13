جارديان: بريطانيا تكمل تطعيم كل من تجاوز 50 عاما قبل أيام من الموعد المحدد

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة جارديان إن كل الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 50 عاما فى بريطانيا، إلى جانب الأفراد المعرضين للخطر، قد حصلوا على لقاح كورونا، وذلك قبل أيام من الموعد النهائى الذى حددته الحكومة البريطانية بحلول منتصف إبريل، مما يعنى أن المرحلة الثانية لتوزيع اللقاح بين الجماعات الأصغر سنا يمكن أن تبدأ الآن.

وعلى الرغم من مخاوف من بطء فى الإمدادات واحتمال حدوث تراجع فى الثقة بعد تغيير النصائح بشأن من يمكنه الحصول على لقاح أكسفورد أسترازينيكا، أشاد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بتجاوز معلم آخر مهم للغاية.

ومع تلقى أكثر من 32 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح، وحصول 7.6 مليون على الجرعتين، قال رئيس الوزراء البريطانى إن عدة آلاف من الأرواح قد تم إنقاذها.

وكانت الحكومة البريطانية قد وعدت كل الموجودون فى المرحلة الأولى من توزيع اللقاح، ويشمل من هم فوق الخمسين من العمر سكان دور الرعاية والعاملين بها والعاملين فى الرعاية الصحية، بأن يحصلوا على جرعاتهم بحلول 15 إبريل.

ومساء أمس الاثنين، أعلن جونسون بلوغ هذا الهدف وأن اللجنة المشتركة حول اللقاح والتحصين، التى تحدد أى الجماعات التى يكون لها الأولوية فى الحصول على اللقاح، ستنشر نصيحتها الأخيرة فى وقت لاحق هذا الأسبوع حول من ينبغى حقنه باللقاح فى المرحلة القادمة.

وألمح جونسون إلى أن الخطة الحالية ستستمر، مما يعنى أن من هم فى أواخر الأربعينيات سيحصلون على اللقاح، وكانت خطة اللجنة المشتركة المنشورة فى فبراير الماضى قد ذكرت ان توزيع اللقاح ينبغى أن يستمر نزولا عبر المراحل العمرية، من هم فوق الأربعين، ثم من هم فوق الثلاثين، وصول إلى من هم فوق الـ 18 عاما.