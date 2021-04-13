اليوم السابع
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تفحم 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الصحراوى بأسيوط.. صور

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:47 م
تفحم 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الصحراوى بأسيوط.. صور حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس
أسيوط - هيثم البدري

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لقى 5 أشخاص مصرعهم حرقًا فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس رحلات على طريق أسيوط الصحراوى بدائرة مركز أسيوط. كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بتصادم سيارة وأتوبيس بطريق أسيوط الصحراوى.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة وتبين مصرع 5 أشخاص وإصابة عدد من الركاب، وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفيات وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (1)
تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (1)

 

تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (2)
تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (2)

 

تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (3)
تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (3)

 

تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (4)
تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (4)

 

تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (5)
تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (5)

 


اسيوط

حوادث اسيوط

حادث اسيوط

حادث بصحراوي اسيوط

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