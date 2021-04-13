تأجيل نظر قضية مرتكب "مجزرة طوخ" لـ10 يونيو المقبل وإيداع المتهم مصحة نفسية

قررت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشار عادل علي ماهر، والمستشار خالد علي إبراهيم، وحضور ممثل النيابة إيهاب سمير، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل نظر قضية المتهم بقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بقرية السيفا التابعة لدائرة مركز طوخ، المعروفة إعلاميًا بـ"مجزرة طوخ"، لجلسة 10 يونيو المقبل، مع إيداع المتهم مصحة نفسية لمدة 45 يوما تحت الملاحظة، مع إعداد تقرير بالحالة.

وترجع وقائع القضية إلى ديسمبر الماضى، عندما طعن المتهم بقربة السيفا التابعة لطوخ بمحافظة القليوبية، عددا من أفراد قريته بسكينتين كان يحملهما، ما أدى إلى وفاة الدكتور "ضياء .ع"، و"محمد .ع"، وإصابة 4 آخرين، إثر تعدى المتهم عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه ضياء الدين .ع.م.م، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذى أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات، ما أدى إلى وفاته.

واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجني عليه محمد .ع.ب عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل 6 آخرين مع سبق الإصرار وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.

وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز طوخ، العميد تامر موسى يفيد بتعدي مريض نفسي على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.