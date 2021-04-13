اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن مهنئا المسلمين حول العالم: رمضان كريم

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 04:13 ص
بايدن مهنئا المسلمين حول العالم: رمضان كريم الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تهنئته للجاليات المسلمة في الولايات المتحدة والمسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان.

وقال بايدن في بيان له: "نوجه أنا وجيل (السيدة الأمريكية الأولى) أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا إلى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم. رمضان كريم".

وتابع: "نظرا لأن العديد من إخواننا الأمريكيين يبدؤون الصيام غدا، فإننا نتذكر مدى صعوبة هذا العام في ظل وباء كورونا، حيث لا يمكن للأصدقاء والأحباء أن يجتمعوا معا للاحتفال، وستفتقد الكثير من العائلات أحباءها أثناء وجبات الإفطار". 

 

 

جو بايدن

أمريكا

المسلمون فى أمريكا

رمضان فى أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قبل أذان الفجر.. احذر مبطلات الصيام.. الجماع فى نهار رمضان.. الأكل أو الشرب عمدا.. تعمد القىء يفطر.. الغيبة والنميمة.. النظر إلى ما حرمه الله.. قطع صلة الرحم تضيع ثواب الصوم.. وتلاوة القرآن ترفع الأجر

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 03:00 ص

رئيس وزراء كندا: رمضان مبارك وكورونا لن يمنعنا من الاحتفال بقيم الإسلام

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:00 ص

بيشوى شاب مسيحى قرر الاحتفال بشهر رمضان على طريقته الخاصة.. فيديو وصور

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:00 ص

فوائد الكركديه فى رمضان.. يُخفض ضغط الدم ويحمى من السرطان

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة