السجن 15 و7 سنوات للمتهمين بخطف عامل وتهديده بقرية فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، 3 أشخاص بالسجن 15 عاما للمتهمين الثانى والثالث و7 سنوات للمتهم الأول، لقيامهم بخطف عامل وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بدائرة مركز أولاد صقر.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وعلاء سمير،وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية رقم 10079 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة أولاد صقر، ليوم 8 أكتوبر من العام المنقضى، عندما تلقى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا "ياسر ال ع" 38 سنة عامل مقيم نزلة خيال مركز أبوكبير، أثناء سيره بالطريق العام استوقفه كل من "محمد ال م" 24 سنة سائق، حبوس مقيم التل الكبير الاسماعيلية، و"محمود م ع" هارب، و"محمد ص ع" 42 سنة سائق محبوس مقيم الشرقية، وقاموا بدفعه داخل السيارة قيادتهم كرها عنه وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة كرها عنه.

توصلت تحريات الرائد هانى صفوت، رئيس مباحث مركز شرطة أولاد صقر، إلى صحة الواقعة، على نحو لا يخرج فى مضمونه عن أقوال المجنى عليه، وتم إحالة المتهمين من قبل المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم