اليوم السابع
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الداخلية تنفذ 7 آلاف حكم قضائى وتضبط مخدرات وأسلحة بالقليوبية

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:18 ص
الداخلية تنفذ 7 آلاف حكم قضائى وتضبط مخدرات وأسلحة بالقليوبية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ القليوبية إبراهيم سالم

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وجه قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها بقيادة اللواء حاتم الحداد عن ضبط (15) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة – عدد من الأقراص المخدرة).بحوزة 18متهم من بينهم "10 لهم معلومات جنائية"، و(4) قطع أسلحة بيضاء، و(4) قطع أسلحة نارية.

وتمكنت الحملة من ضبط (3) متهمين "مطلوب ضبطهم وإحضارهم، وضبط مراقب هارب، وتنفيذ (7147) حكما قضائيا متنوعا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، وجارى استمرار الحملات.

 


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