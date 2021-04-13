اليوم السابع
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الاتحاد الإفريقى يؤكد مشاركته "الفعالة" فى لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:45 م
الاتحاد الإفريقى يؤكد مشاركته "الفعالة" فى لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا أميرة الفاضل مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية فى الاتحاد الإفريقى
/أ ش أ/

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أجرت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية فى الاتحاد الإفريقى السفيرة أميرة الفاضل، مباحثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

وقالت الفاضل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنها أكدت التزام الاتحاد الإفريقى الكامل بمخرجات مؤتمر برلين وحرص الاتحاد على المشاركة بنشاط وفعالية فى مجموعات العمل الأربعة التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا.

وفى السياق ذاته، يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، غداً الأربعاء، مباحثات مع السيد يان كوبيتش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء تطورات الأوضاع فى ليبيا والجهود التى تبذلها مصر لضمان أمن واستقرار ليبيا.

 

 


الاتحاد الإفريقى

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الأوضاع في ليبيا

مصر

المتابعة الدولية بشأن ليبيا

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