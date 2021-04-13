إنشاء 136 باكية فى سوق داير الناحية بالزاوية الحمراء

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ أجهزة محافظة القاهرة أعمال تطوير سوق طلخا " داير الناحية" بحى الزاوية الحمراء، وذلك بعد نقل الباعة بشكل مؤقت لحين استكمال السوق، حيث وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة تذليل العقبات التي تعرقل العمل لسرعة الانتهاء من تطوير السوق، وذلك تحت إشراف الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء.

وتفقد رئيس حى الزاوية الحمراء، سوق طلخا ( داير الناحية) للاطمئنان على سير العمل وماتم انجازة من أعمال، حيث يتم تطوير السوق "داير الناحية" من خلال منحة الاتحاد الأوروبى الموكلة للوكالة الفرنسية على احدث طراز حيث يتكون السوق من 136 باكية مقسمة الي: 22 باكية مساحة ( 3م × 2م ) ، و114 باكية مساحة ( 2.5 × 2 )، ونشاط السوق ( اسماك - طيور - خضروات - فاكهة - ادوات منزلية ).



يذكر أن الخطة التى أعدتها الحكومة للتصدى للأسواق العشوائية وغير المقننة المنتشرة فى كافة المحافظات، والتى عرضها صندوق تطوير العشوائيات على مجلس النواب، كشفت أن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية حتى الآن، يبلغ 1105 أسواق عشوائية، بعدد وحدات 306313.



وتوضح الخطة أن إجمالى التكلفة التقديرية المخصصة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، 44 مليار جنيه، وكشفت أنه تم تنفيذ لـ18 سوق عشوائى، وجارى التنفيذ بـ 22 سوقا، مشيرة إلى أنه تم حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى مدن الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا.

