إعفاء وزير خارجية التشيك من منصبه لانحرافه عن خط الحزب الحاكم

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أعفى جان هامكيك وزير داخلية جمهورية التشيك و رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم فيها اليوم الثلاثاء وزير الخارجية التشيكى القيادى فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى توماس بيتريك من منصبه بعد فشله فى اجتياز تصويت بالثقة فى المؤتمر العام للحزب أمس الاثنين.

و جاء فى بيان صادر عن الحزب الديمقراطى الاجتماعى فى جمهورية التشيك أن الحزب يسعى إلى تقديم وجوه جديدة قادرة على كسب ثقة الناخبين فى الانتخابات التشريعية المقرر إقامتها فى الخريف القادم .

وبرر بيان الحزب الحاكم فى جمهورية التشيك - الذى أوردته منصة " أنباء البلطيق الاخبارية " كذلك هذا الإجراء بسعى الحزب إلى بناء قاعدة جماهيرية مؤازرة له فى صفوف ناخبى اليسار المتشدد من التشكيكيين وهو الهدف الذى لم يخدم سياسات وزير الخارجية المقال المراد تحقيقه على المستوى الحزبى و الجماهيرى فى الفترة الأخيرة مما جعله موضع انتقاد لا سيما دعوته إلى بناء تحالف بين الحزب و بين أحزاب يمينية على اتصال بدوائر المال و الثروة فى الاتحاد الاوروبى