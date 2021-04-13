إحالة أوراق ربة منزل وعامل متهمين بقتل شخص فى المنيا إلى المفتى

المنيا - حسن عبد الغفار

أحالت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسن على حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رفيق روف أمير جورجى، على حسن ومحسن فكرى أمناء السر، أوراق ربة منزل وعامل، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى تطبيق عقوبة الإعدام عليهما، بعد إدانتهما فى جريمة قتل "سامح سيد فهمى" عمدا مع سبق الإصرار والترصد .

وتضمنت أوراق القضية رقم 29252 لسنة 2018 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 1020 لسنة 2018 كلى شمال المنيا، إحالة أوراق كل من "شعبان . س . ز . أ" 27 عاما، عامل، و "مرفت .ع . ف"، السن 28، ربة منزل إلى فضيلة المفتي.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2018، حيث قام المتهمان بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث اتفقا فيما بينهما وعقدا العزم على قتله، وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاح أبيض (سكينه)، وتوجه إلى المكان الذى أيقن سلفه وجود المجنى عليه، وهو (منزل المجنى عليه) فساعدته المتهمة الثانية فى الدخول للسكن، وما أن أخلد المجنى عليه إلى النوم، فانهال عليه المتهم الأول بالسلاح الأبيض سالف الذكر، والذى كان بحوزته وطعنه عدة طعنات فى أنحاء متفرقة بجسده فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته حال كون المتهمة الثانية متواجدة على مسرح الجريمة لتشد من أزر المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالأوراق .