52.2 % من مرضى الرعاية المركزة بسبب كورونا تحت سن الأربعين فى البرازيل

فاطمة شوقى

تواجه البرازيل أزمة صحية مع 351 ألف حالة وفاة، وهو رقم لم تتجاوزه فقط إلا الولايات المتحدة، وذلك بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا التى تسبب دخول الشباب للمستشفيات، وقال باحثون برازيليون أن عدد المصابين بفيروس كورونا تحت سن الأربعين، تجاوز نصف المرضى فى أقسام الرعاية المركزة فى البرازيل.

وأشارت صحيفة "الاويبرسال" الفنزويلية إلى أن الباحثين نسبوا هذه النتيجة إلى انتشار النسخة المتحورة من الفيروس، بالإضافة إلى أن الشباب هم أكثر عرضة للإصابة لاضطرارهم لمغادرة المنازل للعمل.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المرضى الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما الذين تم ادخالهم إلى العناية المركزة بسبب كورونا فى شهر مارس عدد كبار السن الذين سقطوا بشكل خطير على نقالات المستشفيات فى ذلك البلد الواقع فى أمريكا اللاتينية.

ارتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 39 عامًا أو أقل الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة (ICUs) بشكل حاد فى مارس. كان هناك 11000 حالة دخول إلى المستشفى، 52.2 ٪ من الإجمالى خلال تلك الفترة، وفقًا لمشروع UCI.

فى بداية حالة الطوارئ الصحية العالمية، كان هذا الرقم بالكاد 14.6٪. لكن بين سبتمبر 2020 وفبراير الماضى ارتفعت إلى 45٪.

"فى السابق، كان هؤلاء السكان يصابون عادةً بنوع أقل حدة من المرض ولا يحتاجون إلى رعاية مركزة. وقال الدكتور إديرلون ريزيندى، منسق مشروع UCI، وهو مبادرة من الجمعية البرازيلية للطب المكثف، أن الزيادة فى هذه الفئة العمرية كبيرة للغاية ".

وفى الإجمال، أودى الوباء بحياة 351 ألف شخص فى البلد الذى يعد 212 مليون نسمة، وهى ثانى أعلى حصيلة فى العالم بعد الولايات المتحدة.