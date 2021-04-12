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24 إبريل.. أولي جلسات محاكمة الأب المتهم بتعذيب طفلته بجنايات المنصورة

الإثنين، 12 أبريل 2021 05:33 م
24 إبريل.. أولي جلسات محاكمة الأب المتهم بتعذيب طفلته بجنايات المنصورة حبس - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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قررت محكمة جنايات المنصورة، بدء أولى جلسات محاكمة الأب المتهم بتعذيب ابنته بقرية بانوب التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية يوم 24 إبريل الحالي.

وانتهت النيابة العامة بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية ، من التحقيقات فى القضية ، وقررت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع فى قتل طفله وتعريض حياته للخطر.
 
وشهدت محافظة الدقهلية، جريمة بشعة تمثلت في قيام مواطن بتجريد رضيعة من ملابسها وتعذيبها في البرد مهددا بحرقها، وسط حالة من الغضب والوجوم التي سيطرت على المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى.
 
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، لشخص يعذب ابنته الرضيعة مهددا بحرقها، ما دفع قوات الأمن بمحافظة الدقهلية إلى التحرك والقبض على المتهم، حيث أكدت آمال البسيونى والده الطفله أن قوات الأمن ألقت القبض على زوجها بعد تداول فيديو تعذيبه لأبنته وتجريدها من ملابسها فى البرد وسط الشارع.

وأضافت الزوجة لـ"اليوم السابع"، إن زوجها عذب طفلتهما البالغة من العمر عامين، وجردها من ملابسها وسط الشارع فى البرد، لافتا إلى أنها منفصلة عنه منذ 5 أشهر بسبب طباعه السيئة .

وأوضحت والدة الرضيعة، إلى وجود خلاف بينها وبين زوجها وأنه اعتاد ارتكاب الأفعال الغريبة، وفجرت الأم مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قالت إن زوجها لا يعترف بنسب ابنته وينكرها وهو الدافع وراء ارتكابه جريمة تعذيبها.

 وأضافت الزوجة أنها أقامت دعوى قضائيه للطلاق منه بسبب أفعاله ضدها وضد طفلتهما، لافتة إلى أن زوجها دائم الخلاف معها، وأنه جرد ابنتهما من ملابسها وتركها في الشارع رغم شدة برودة الجو.

وأشارت والدة الرضيعة إلى إن زوجها" ر. ح" 38 عامًا، يعمل في مهنة صيانة المخابز ودائم التعدى عليها، لافتة إلى أنه يوم الواقعة نشبت خلافات بينهما على إثر مطالبتها له بالاعتراف بابنته، فأحضر الطفلة ونزل بها إلى الشارع، وجردها من ملابسها وتركها عارية، وتدخل المارة عقب استغاثتها بهم لإنقاذ الرضيعة.


الدقهليه

اخبار الحوادث

جنايات المنصورة

اب يعذب ابنته الرضيعة

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