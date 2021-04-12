وزيرة الصحة تتفقد مستشفى العديسات المركزى.. وتوجه بصرف مكافأة شهر للعاملين

كتب ـ وليد عبد السلام

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصرف مكافأة شهر لجميع العاملين بمستشفى العديسات المركزي لجهودهم المبذولة في تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية للمرضى، وذلك بعد إشادة ورضاء المواطنين المترددين على المستشفى عن الخدمات المقدمة لهم.



جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، مستشفى العديسات المركزي، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بالوزارة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة الأقصر في 16من فبراير الماضي.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استهلت زيارتها المستشفى بتفقد أماكن انتظار المرضى للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أشاد المواطنون بالتطور الكبير الذي لمسوه خلال ترددهم على المستشفى وحسن معاملة الأطقم الطبية وحرصهم على تقديم أفضل خدمة طبية لهم.



وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، موضحة أن المستشفى متخصص في طب الأطفال ويضم أقسام (القسطرة القلبية، القلب المفتوح، الأشعة المقطعية)، بطاقة استيعابية 40 سرير داخلي، و22 سرير رعاية مركزة، و11 عيادة خارجية.



وتابع "مجاهد" أن الوزيرة حرصت خلال زيارتها على التحدث مع الأطقم الطبية، مشيدة بكفاءة جميع الأطقم الطبية العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر وحصولهم على التدريبات اللازمة بمختلف التخصصات الطبية، موجهة الشكر للدكتور أحمد السبكي، والدكتور إسماعيل العربي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والأطقم الطبية لحرصهم على بناء المنظومة الجديدة بإخلاص وتفان في العمل، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.



وذكر "مجاهد" أن الوزيرة تفقدت قسم العزل بالمستشفى والذي تم تخصيصه لاستقبال مرضى فيروس كورونا، للاطمئنان على حالة المرضى الصحية والتأكد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومراجعة بروتوكولات العلاج والوقوف على نسب الشفاء، مؤكدة لهم أهمية الحفاظ على تناول الوجبات الغذائية والأدوية المقررة لهم في أوقاتها المحددة مما يساهم في سرعة تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، كما راجعت الوزيرة بروتوكولات العلاج الخاصة بالمرضى، وكذلك الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفى، بـ تانك الأكسجين، والذي تبلغ سعته 6 آلاف لتر ، بالإضافة إلى 120 أسطوانة أكسجين، للاطمئنان على توافر مخزون كاف من الأكسجين الطبي للمرضى بالمستشفى.



ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لمتابعته الحثيثة لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وتطبيق المنظومة بالمحافظة وفقًا للجداول الزمنية المحددة بما انعكس على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هى (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الميدانية أمس الأحد بتفقد عدد من المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظتي قنا وسوهاج للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية.







