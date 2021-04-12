اليوم السابع
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مصرع طالب أثناء عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة فى المنوفية

الإثنين، 12 أبريل 2021 01:43 م
مصرع طالب أثناء عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى طالب بالثانوية العامة مصرعه اليوم وذلك عقب اصطدام قطار "بنها -منوف" به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع "مصطفى .ن"، طالب بالثانوية العامة، وذلك عقب اصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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السكة الحديد

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