اليوم السابع
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مرصد الأزهر يحذر من مخطط داعشي فى رمضان بعد تحريض التنظيم لـ"ذئابه المنفردة"

الإثنين، 12 أبريل 2021 08:27 م
مرصد الأزهر يحذر من مخطط داعشي فى رمضان بعد تحريض التنظيم لـ"ذئابه المنفردة" مرصد الأزهر
كتب لؤى على

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جدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تحذيره من محاولة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، استغلال انشغال الدول في مواجهة جائحة كورونا والاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك، لتنفيذ هجمات إرهابية، في محاولة لتعويض الخسائر السابقة ولاستمالة أتباعه عبر إيصال رسالة مفادها أن التنظيم باق ولم يتأثر بالضربات الأمنية الأخيرة.
 
لذا دعا المرصد دول العالم كافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع أي هجمات إرهابية، خاصة مع تحول "الذئاب المنفردة" خلال الفترة الأخيرة إلى أداة رئيسية يعتمد عليها التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططاته.
 
جاء ذلك استكمالًا لمتابعة تحركات تنظيم داعش الإرهابي مؤخرًا، بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا في العالم، حيث تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما نشره التنظيم من رسائل تحريضية لأتباعه من "الذئاب المنفردة"، حثهم فيها على تنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية خلال شهر رمضان.
 
 
 

مرصد الازهر

داعش

مكافحة التطرف

الازهر الشريف

الذئاب المنفردة

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