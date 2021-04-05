اليوم السابع
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مرصد الأزهر يدين الاعتداء على أحد مساجد مدينة "هيلدسهايم" الألمانية

الإثنين، 05 أبريل 2021 09:13 م
مرصد الأزهر يدين الاعتداء على أحد مساجد مدينة "هيلدسهايم" الألمانية مرصد الأزهر
كتب لؤى على

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أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجوم الإرهابي على أحد مساجد مدينة هيلدسهايم بولاية سكسونيا السفلى بألمانيا، أول أمس السبت، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية بجدران ونوافذ المسجد.
 
وأعرب الأزهر عن استنكاره الشديد وقلقه من تصاعد وتيرة التحريض العلني ضد المسلمين، وزيادة أعداد الهجمات التي تستهدف دور العبادة والمنشئات الإسلامية في أوروبا، فضلا عن منازل المسلمين وأماكن تواجدهم.
 
وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية في الآونة الأخيرة مؤشر خطير والسكوت عنه لابد وأن يكون موضع إدانة واستنكار من حكماء العالم، داعيا المجتمع الدولي  لمجابهة هذه الاعتداءات بشتى الطرق الممكنة حفاظًا على أمن واستقرار المجتمعات.

مرصد الازهر

الازهر الشريف

ألمانيا

الارهاب

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