محافظة القاهرة تعلن تسكين 17 أسرة من مدينة الأمل بمشروع المحروسة

كتب ــ سيد الخلفاوى

نقلت أجهزة محافظة القاهرة 17 أسرة من سكان مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا"، لمدينة المحروسة 2، وذلك بعد إزالة 9 عقارات، بمسار محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" وذلك لاستكمال أعمال توسعة المحور المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا.



وأشرف الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على أعمال إزالة التعارضات فى محور الوفاء والأمل المار بمدينة الأمل حيث تم تسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل، كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.



ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضون لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة للخطورة الصحية .



وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، ويبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.



