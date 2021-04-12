رسالة وداع جديدة من دوق كامبريدج للأمير الراحل فيليب.. اعرف قال إيه؟

كتب آسر أحمد

حرص الأمير وليام، دوق كامبريدج، على توديع جده الأمير فيليب، الذى رحل عن عالمنا منذ أيام، عن عمر يناهز الـ99 عاماً، حيث شاركت الصفحة الرسمية للدوق عبر موقع انستجرام، صورة للأمير الراحل برفقة حفيده - نجل وليام - ونقلت رسالة وداع خاصة من دوق كامبريدج.

وقالت رسالة الوداع التي نقلتها الصفحة الرسمية عن دوق ودوقة كامبريدج، "طوال القرن الماضي، كانت حياة جدى، متمثلة في خدمة بلاده ولزوجته ولملكته ولأسرتنا، أشعر أننى محظوظ لأنني ترعرعت على يده لإرشادي، وجوده الدائم كان جيداً في حياتي، خلال الأوقات الصعبة والجيدة كان دائماً متواجدا".

وأضاف الأمير وليام في رسالته، "كان جدي رجلاً غير عادى، وجزءً من جيل غير عادى، سنستمر في فعل ما كان يريده وسندعم الملكة في السنوات المقبلة، سأفتقد جدي، ولكننى أعلم أنه يريدنا أن نواصل العمل".



الامير فيليب الراحل وحفيده

وكان الحساب الرسمي للقصر الملكي البريطاني عبر "انستجرام"، قد كشف عن صورة نادرة تجمع بين الأمير الراحل فيليب وملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، تعود لعام 1972، أي قبل 49 عامًا، في حظيرة الماشية بمرتفعات قلعة بالمورال في أسكتلندا.