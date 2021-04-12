حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار أحمد البنا رئيس النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستسار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل ضبط وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى ، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم منوف والنقيب أحمدسامى معاون المباحث من القبض على " م. الديب " مقيم ميت الموز وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح نارى وطلقات ومبلغ 15 الف جنيه وتليفون محمول ، بعدعمل التحريات السرية والاكمنة تم ضبط المتهم عند موقف الباجور أثناء ترويجه لمخدر الحشيش.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.