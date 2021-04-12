حبس حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة فى أبو حمص البحيرة

فريق المحافظات

قررت نيابة ابو حمص بالبحيرة حبس حداد تم ضبطه لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة فى أبو حمص 4 أيام على ذمة التحقيق، مع التجديد له فى الموعد القانونى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى منطقة بطورس بأبو حمص.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث ابو حمص بالتنسيق ومكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، مفادها قيام حداد 52 عاما، مقيم قرية كوم القناطر، بالاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية متخذا من ورشته بقرية بطورس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين وإعداد الأكمنة الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته، بندقية خرطوش تركي الصنع، مقروطة، فرد خرطوش، 12 طلقة خرطوش، عدد وأدوات خاصة فى التصنيع، منجلة، صاروخ كهربائي، مواسير مجهزة لتصنيع الأسلحة، مفكات، زرادية، مقص.

وبمواجهته اعترف بإدارته الورشة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.