وأضاف جونسون وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكترونى، إن إعادة الافتتاح "خطوة كبيرة ولا رجعة فيها بحسب خارطة الطريق لتخفيف القيود" ووصفها بأنها فرصة للعودة إلى القيام ببعض الأشياء التى نحبها ونفتقدها.

ومن المقرر اليوم الاثنين، أن يتم السماح لأماكن الضيافة الإنجليزية بخدمة العملاء في الهواء الطلق فقط ما يعني أنه لا يمكن إعادة فتح العديد من الأماكن التي لا توجد بها حديقة حتى المرحلة التالية في خارطة طريق إنجلترا فى 17 مايو المقبل.

يأتى ذلك بالتزامن مع الابلاغ عن 7 حالات وفيات فقط من فيروس كورونا فى المملكة المتحدة فى غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي وهو أقل رقم منذ منتصف سبتمبر الماضي.