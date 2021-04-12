جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد على عاطل والمشدد لزوجته لتصنيعهما مخدرات

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لعاطل، والمشدد 15 عاما لزوجته، و5 سنوات لـ 3 متهمين آخرين لإدارتهما منزل لتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها في قليوب. ترجع أوراق القضية إلى أواخر العام الماضي، عندما وردت معلومات لمكتب مخدرات مديرية أمن القليوبية، تفيد تردد مجهولين على منزل في قليوب، ويشتبه في كونهم من متعاطي المواد المخدرة، وجرى عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، أن المنزل ملك "خ.ك" 47 عاما، عاطل وله معلومات جنائيه، وسبق اتهامه في قضايا مخدرات.

وتوصلت التحريات، أن زوجته تدعى "س.م" 38 عاما، ربة منزل، وتبين أن المنزل يتردد عليه 3 شباب مجهولين دائمي التردد على المنزل بشكل يومي، ويمكثون بداخله منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل، كما يتردد بعض الأشخاص من قاطني المنطقة ومناطق مجاورة على المنزل بصورة متقطعة دون دخول المنزل وبعمل التحريات عن هؤلاء الأشخاص تبين أنهم من متعاطي المواد المخدرة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامه جرى مداهمة المنزل وبتفتيشه عثر بداخله على ماكينة تستخدم في كبس مخدر الحشيش، كذلك كمية من الحشيش بعضها معبأ، ومعد للتوزيع، وكمية أخرى من الحشيش الخام معدة للكبس كما عثر على كمية من الأقراص المخدرة والموضوعة داخل أكياس بلاستيكية ومعدة للتوزيع وبفحص الأقراص تبين أنها مواد مخدرة محظور تداولها وصرفها إلا بمعرفة الطبيب المختص.

وجرى القبض على صاحب المنزل وزوجته و3 شباب اخرين وتحرر المحضر اللازم واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمه فقضت المحكمه بحكمها السابق.