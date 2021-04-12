تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات في وفاة أخطر متهم بانتحال صفة ضابط 32سنة بمحبسه

كتب أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة بالجيزة لأقوال قيادات الأمن من ضباط وأفراد قسم شرطة الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاة متهم محتجز على ذمة قضايا تزوير وانتحال صفة داخل محبسه بقسم الجيزة.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم عثر عليه متوفيًا داخل محبسه، أثناء محاولة إيقاظه من النوم، فتم نقله إلى المستشفى، التى أكدت وفاته، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

تسلمت النيابة تقريرا طبيا من مفتش الصحة والذى وقع الكشف على جثة المتهم المتوفى والذى أشار إلى أن الوفاة حدثت بصورة طبيعية، مع عدم وجود ما يشير إلى شبهة عنف جنائى، وعليه أصدرت جهات التحقيق قرار بدفن الجثمان، وتسليمه لأسرته.

وفارق أخطر مزور بمحافظة الجيزة الحياة، داخل حجز قسم شرطة الجيزة، خلال قضائه فترة الحبس الاحتياطي على ذمة عدة قضايا، حيث تم العثور عليه مفارقا الحياة، خلال محاولة ايقاظه من النوم، لترحيله إلى النيابة لنظر تجديد حبسه. وتم ضبط المتهم الذي انتحل صفة ضابط لمدة 32 سنة، في واحدة من أخطر وأغرب عمليات النصب والاحتيال، التي وقعت خلال السنوات الماضية، ودارت أحداثها في محافظة الجيزة، بطلها مسن يبلغ من العمر 65 عاما، نجح خلال سنوات عمره الماضية في انتحال صفة ضابط، لما يقرب من 32 سنة.

المتهم الذي يتمتع بموهبة كبيرة في الاحتيال والنصب، والتزوير، استكمل خطته لإيهام كل من حوله بصفته المنتحلة كضابط، بتعليق صوره مرتديا ملابس ميري على حوائط شقته، بالإضافة إلى إقامته بأحد المناطق الراقية في محافظة الجيزة.

المتهم تم القبض عليه، وسقط بعد مرور تلك السنوات الطويلة، عقب ورود معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، تفيد انتحال أحد الأشخاص لصفة ضابط برتبة عميد بالمعاش، وتورطه في عمليات تزوير كبيرة، لشهادات ومستندات رسمية، وعقود بيع، مستخدما أختام مزيفة، ولاب توب، وطابعة حديثة.

توجهت قوة أمنية إلى شقة المتهم، بأحد الشوارع الراقية في محافظة الجيزة، عقب الحصول على إذن من النيابة، وتم القبض عليه، وكانت المفاجئة، بعثور رجال المباحث على صور للمتهم مرتديا ملابس ميري، معلقة على حوائط الشقة.

وعثر رجال المباحث داخل غرفة خاصة بشقة المتهم، على لاب توب، وطباعة، يستخدمها المتهم في التزوير، بالإضافة إلى ما يقرب من 7 حقائب، تحتوي على كمية كبيرة من الشهادات، والمستندات، والأختام، وعقود البيع المزيفة، تم التحفظ عليها، كما تم التحفظ على الصور الفوتوغرافية التي يعلقها المتهم بشقته مرتديا ملابس ميري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والمضبوطات، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.