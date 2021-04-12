تشييع جثمان الكاتبة الصحفية الدكتورة عزة الحديدى عن عمر يناهز 63 عاما

( أ ش أ )

شيع ظهر اليوم، جثمان الكاتبة الصحفية الدكتورة عزة الحديدي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والتي وافتها المنية أمس عن عمر يناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض استغرق أسبوعين.

وتعد الفقيدة الراحلة من أكفأ العناصر التي التحقت بالعمل بالوكالة عبر مشوارها الصحفي الذي جاوز 40 عاما، حيث عينت مترجمة صحفية بالوكالة عام 1980 إثر تخرجها في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتدرجت فى الوظائف القيادية بالوكالة حتى ترقيتها مديرا لتحرير الترجمة الانجليزية .

كما سبق لها العمل مديرا لمكتب الوكالة بالصين خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2009 ، كما قامت بإجراء العديد من التحليلات السياسية فى الفضائيات العربية والدولية.