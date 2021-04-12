بابا الفاتيكان يصلى قداسا فى روما مع سجناء ولاجئين

أحيا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد قداسا في كنيسة "ساسيا" في روما مع سجناء ولاجئين وعاملين في المجال الصحي بمناسبة عيد الرحمة الإلهية.
وذكرت قناة (فرانس 24) أن القداس أُقيم بمشاركة حوالي 80 شخصاً بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المُستجد، وكان من بين الحضور هذا العام معتقلون من سجنَين في روما ومن سجن للأحداث بالإضافة إلى لاجئين قادمين من سوريا ونيجيريا وطاقم من الممرضين في مستشفى مجاور بينهم راهبات.
وأحيا البابا فرنسيس العام الماضي قداساً بدون مُصلين بمناسبة هذا العيد الذي أطلقه عام 2000 البابا الراحل يوحنا بولس الثاني.
بابا الفاتيكان يصلى قداسا فى روما مع سجناء ولاجئينالإثنين، 12 أبريل 2021 12:00 ص
البابا فرنسيس
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أحيا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد قداسا في كنيسة "ساسيا" في روما مع سجناء ولاجئين وعاملين في المجال الصحي بمناسبة عيد الرحمة الإلهية.
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