اليوم السابع
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الإثنين، 12 أبريل 2021 12:45 ص
خالد صلاح
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بابا الفاتيكان يصلى قداسا فى روما مع سجناء ولاجئين

الإثنين، 12 أبريل 2021 12:00 ص
بابا الفاتيكان يصلى قداسا فى روما مع سجناء ولاجئين البابا فرنسيس
أ ش أ

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أحيا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد قداسا في كنيسة "ساسيا" في روما مع سجناء ولاجئين وعاملين في المجال الصحي بمناسبة عيد الرحمة الإلهية.
وذكرت قناة (فرانس 24) أن القداس أُقيم بمشاركة حوالي 80 شخصاً بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المُستجد، وكان من بين الحضور هذا العام معتقلون من سجنَين في روما ومن سجن للأحداث بالإضافة إلى لاجئين قادمين من سوريا ونيجيريا وطاقم من الممرضين في مستشفى مجاور بينهم راهبات.
وأحيا البابا فرنسيس العام الماضي قداساً بدون مُصلين بمناسبة هذا العيد الذي أطلقه عام 2000 البابا الراحل يوحنا بولس الثاني.


البابا فرنسيس

الفاتيكان

لاجئون سياسيون

سجناء

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