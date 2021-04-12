المشدد 6 سنوات لسائق ومبيض محارة وفلاح لحيازتهم حشيش بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة مبيض محارة وسائق وفلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 714 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد قيام الرائد أحمد فخرى العزازى، بالإدارة العامة لمكافحة للمخدرات تنفيذا لإذن النيابة العامة من ضبط ضبط " مصطفى ف ال " 48 سنة مبيض محارة، و" إبراهيم ع ب" 51 سنة فلاح، و" معتز ا ط" 22 سنة سائق، مقيمين محافظة الغربية، أثناء قيادتهم السيارة رقم ع ب و 877، وبحوزتهم قطع بنية كبيرة الحجم لجوهر مخدر الحشيش، بقصد الإتجار والتربح، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم إحالتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.