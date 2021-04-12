وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجى - فى تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن القوات الموجودة فى سنجار هى قوات الجيش والشرطة المحلية التابعة إلى الحكومة المركزية، وتعمل بإشراف قيادة عمليات غرب نينوى.

على صعيد آخر.. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على أحد الإرهابيين فى الأنبار، وعثرت على مخبأ للعبوات الناسفة.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية أن القبض على الإرهابى تم فى منطقة الصقلاوية بالأنبار، على ضوء معلومات استخبارية.

من جانب آخر.. ذكرت المديرية أنه تم العثور على مخبأ للعبوات الناسفة يضم 58 عبوة محلية الصنع فى منطقة السكينية التابعة إلى قضاء سنجار، وتم تدميرها.

