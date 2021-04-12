اليوم السابع
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الإثنين، 12 أبريل 2021 12:51 م
خالد صلاح
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الصين تعيّن مبعوثا خاصا لشئون شبه الجزيرة الكورية

الإثنين، 12 أبريل 2021 12:28 م
الصين تعيّن مبعوثا خاصا لشئون شبه الجزيرة الكورية الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

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أعلنت الصين اليوم الاثنين، تعيين السفير "ليو شياو مينج" في منصب المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون شبه الجزيرة الكورية. 
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" في تصريح اليوم، "يعد السفير مينج، دبلوماسيا رفيع المستوى، يتمتع بخبرة عملية واسعة وعلى دراية بشؤون شبه الجزيرة الكورية. وشغل منصب سفير الصين لدى مصر، ونائب مدير مكتب المجموعة المركزية للشؤون الخارجية، وسفير الصين لدى كوريا الشمالية وسفير الصين لدى المملكة المتحدة". 
 
وأضاف جيان "تتمثل المسؤولية الرئيسية للممثل الخاص للحكومة الصينية لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينج في مساعدة وزارة الخارجية في تنسيق شؤون شبه الجزيرة والتعامل معها، والحفاظ على التواصل والتعاون مع الأطراف المعنية، والقيام بدور بناء في تعزيز التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة".

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شبه الجزيرة الكورية

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الخارجية الصينية

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