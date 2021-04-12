الشرطة الإسبانية تلقى القبض على 20 شخصا لتهريبهم مهاجرين من المغرب

فاطمة شوقى

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 20 شخصا قاموا بتهريب مهاجرين على متن قوارب مؤقتة بين المغرب العربي وإسبانيا، وهي شبكة يعتقد أنها مسئولة عن غرق سفينة في فبراير الماضي وعثر فيها على جثث 4 أشخاص.

وذكرت الشرطة الإسبانية فى بيان أن "المهاجرين عبروا إلى شبه الجزيرة الأيبيرية مقابل 2500 يورو على متن قوارب تتسع لـ 7 إلى 10 أشخاص، موضحة أنه خلال العملية تم العثور على خمسة أسلحة نارية والعديد من الذخيرة بالإضافة إلى 3 قوارب وأموال خلال عمليات التفتيش"، حسبما قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.

وجاء في بيان الشرطة أن "جميع المعتقلين اعتبروا عنيفين للغاية لأنهم لم يترددوا في مهاجمة أو تهديد ضحاياهم بالأسلحة النارية في حالة التأخير أو عدم دفع التحويلات".

في العملية ، التي حشدت 150 من ضباط الشرطة وكذلك عملاء اليوروبول ، صادروا خمسة أسلحة نارية وذخيرة وفيرة وثلاثة قوارب وأموال.

تتكرر وفاة مهاجرين غرقى في هذه المنطقة بغرب البحر الأبيض المتوسط ​​، حيث توفي 330 شخصًا في عام 2020 ، وفقًا لرصيد المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

في الربع الأول من العام ، وصل ما يقرب من 4400 شخص بشكل غير نظامي عن طريق البحر إلى إسبانيا ، أكثر من نصفهم إلى أرخبيل جزر الكناري الإسباني ، وهو طريق أكثر خطورة ولكنه امتياز منذ نهاية عام 2019 من قبل المهاجرين بسبب المضاعفات التي واجهوها. في البحر الأبيض المتوسط.