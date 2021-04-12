اليوم السابع
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الداخلية التونسية: إحباط محاولة هجرة 33 شخصا بطرق غير شرعية

الإثنين، 12 أبريل 2021 10:00 م
الداخلية التونسية: إحباط محاولة هجرة 33 شخصا بطرق غير شرعية هجرة غير شرعية
(أ ش أ)

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين ، أن قوات شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

وأوضحت الوزارة - في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، اليوم الاثنين  - أنه تم القبض على 32 شخصا كانوا بصدد انتهاز فرصة للصعود على متن إحدى البواخر الراسية في الميناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة "إن دورية تابعة لحرس الحدود بولاية توزر التونسية قامت بضبط شخص مجتازا للحدود البرية خلسة".

 

 


تونس

داخلية

هجرة غير شرعية

أمن

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