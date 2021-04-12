التصريح بدفن جثث محامى وزوجته وشقيقتها لقوا مصرعهم فى حادث "محور الضبعة"

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثة محامي وزوجته الطبيبة وشقيقتها، والذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السيارة وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير واف عنها، وكشفت التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت بيد قائد السيارة مما أدى لانقلاب السيارة، واصطدامها بالرصيف الجانبى.

كان لقي محام وزوجته وشقيقتها، مصرعهم إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الضبعة الصحراوى، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام المتجه من مناطق الجيزة اتجاه مطروح، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الضبعة الصحراوى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.