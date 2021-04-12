الأمير هاري يعود إلى بريطانيا لحضور جنازة جده فيليب

وكالات

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن مصدرها أن الأمير هاري عاد إلى بريطانيا استعدادا لحضور جنازة جده الأمير فيليب في وندسور.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن طائرة تقل الأمير هاري هبطت في مطار هيثرو قادمة من لوس أنجلوس، ونقلت عنها

وأضافت أنه من المقرر أن يصل إلى منزله للخضوع لحجر صحي لوقت مناسب قبل أن يشارك في الجنازة التي ستقام في 17 أبريل.

وقال قصر بكنجهام يوم السبت إن ميجان زوجة هاري لن تحضر الجنازة بناء على نصيحة طبيبها بعدم السفر نظرا لأنها حامل.

وقال الأمير أندرو الابن الثاني للملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب، إن وفاة والده حرمت الأمة من "جدها" وتركت فراغا كبيرا في حياة والدته بعد زواج دام 73 عاما.