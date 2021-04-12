اعرف ما تتخذه النيابة من قرارات لتحديد أسباب حريق خط غاز 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى نشب بخط الغاز المغذى الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت جهات التحقيق تقرير خبراء المعمل الجنائي بشأن فحص الأدلة التى تم جمعها من موقع الحريق، لتحديد أسباب ومصدر اشتعال النيران.

استدعت النيابة مسؤلى شركة الغاز بمدينة 6 أكتوبر لسماع أقوالهم، وتشكيل لجنة هندسية لتحديد حجم الخسائر، وإصلاح خط الغاز وإعادته للعمل.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب فى خط الغاز المغذي للحى السادس بمدينة السادس من أكتوبر، وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوجود تسرب غاز بمدخل مساكن أبو الوفا، وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي تحت إشراف اللواء هاني محمد نائب مدير الحماية المدنية.

انتقل مسؤولو شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد رجال الشرطة الذين فرضوا كردونا أمنيا للحفاظ على سلامة الجميع.