إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بديرب نجم بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بمحافظة الشرقية، اليوم، بسحجات وكدمات فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وملاكى، أمام كمين القاسمى دائرة مركز ديرب نجم، تم نقلهم إلى مستشفى ديرب نجم المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول 4 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات، وتم تقديم الخدمة الطبية لهم.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى، أمام كمين القاسمى، دائرة ديرب نجم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق.