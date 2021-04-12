اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أبريل 2021 03:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بديرب نجم بالشرقية

الإثنين، 12 أبريل 2021 02:13 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بديرب نجم بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص بمحافظة الشرقية، اليوم، بسحجات وكدمات فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وملاكى، أمام كمين القاسمى دائرة مركز ديرب نجم، تم نقلهم إلى مستشفى ديرب نجم المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول 4 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات، وتم تقديم الخدمة الطبية لهم.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى، أمام كمين القاسمى، دائرة ديرب نجم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق.

 

 

 

 

 


مستشفى ديرب نجم المركزى

حادث تصادم

كمين القاسمى

الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة