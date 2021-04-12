آداب القاهرة تؤكد انتظام رفع المقررات الدراسية بمنصة الجامعة التعليمية

أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب ، انتظام رفع المقررات الدراسية لطلاب الكلية على منصة الجامعة التعليمية بلاك بورد بالنسبة لمقررات الفصل الدراسى الثانى ، موضحا أن هناك تفاعل من الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس أثناء المحاضرات الأون لاين .

وأضاف الدكتور خالد ابو الليل فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من إعداد اكونت لجميع الطلاب على منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية ليتمكنوا من الدخول ومتابعة المحاضرات، خاصة وأن الكلية تطبق نظام التعليم الهجين الذى يمزح بين الحضور المباشر والتعلم عن بعد .

وأشار وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى أن الكلية انتهت خلال الأيام الماضية من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب ، لافتا إلى أن نسبة النجاح تتجاوز ال 60 إلى 70% فى كل مادة دراسية .