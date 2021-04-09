اليوم السابع
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التعليم العالى: الجامعات أطلقت قوافل شاملة لقرى 51 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة

الجمعة، 09 أبريل 2021 10:09 ص
التعليم العالى: الجامعات أطلقت قوافل شاملة لقرى 51 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب ــ محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
 
وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة الخاصة بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى الجامعات المصرية، منها، استعراض دور وجهود الجامعات المصرية في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث قامت الجامعات بإطلاق قوافل شاملة لقرى 51 مركزًا، وتقديم العديد من الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالي القرى، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها في المشاركة المجتمعية.
 
ومن جانبه، أشاد المجلس بالدور الحيوي الذي تقوم به الجامعات في خدمة المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن دورها لا يقف على ما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية، وإنما يتخطاه إلى مجالات أوسع، يستفيد منها بشكل مباشر وغير مباشر قطاع كبير من المواطنين.
 
وناقش المجلس خطط ومقترحات الجامعات بشأن تشكيل مجموعة عمل من خريجي الجامعات لبلورة تصور محدد لصياغة حملة تسويقية واسعة داخليًّا وخارجيًّا للمنتجات التراثية والحرفية، مثل: (الأثاث، الأقطان، النسيج اليدوي، منتجات العسل).
 
وبحث المجلس آليات تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادي الجديد ووزارة التعليم العالي لإتاحة مساحة 1000 فدان بالمحافظة لكل جامعة.
 
كما استعرض المجلس دور الجامعات وما حققته من إنجازات كبيرة فى مشروع محو الأمية خلال دورة يناير 2021، بالإضافة إلى ما حققته الجامعات أيضاً من أنشطة وإنجازات في قطاع خدمة المجتمع خلال الفترة من يناير حتى مارس 2021.
 
 

التعليم العالى

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المجلس الأعلى للجامعات

حياة كريمة

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