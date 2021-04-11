11 مايو موعد تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية فى إيران

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن فتح باب تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية فى 11 مايو المقبل وسيستمر لمدة 5 أيام.

وبحسب وكالة إيرنا ، وفقا لوزارة الداخلية التى ستشرف على الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها فى 18 يونيو المقبل، سيتم الاعلان عن أسماء المرشحين النهائية فى الـ 26 و 27 من مايو المقبل، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية فى من الـ 28 من مايو وتستمر 20 يوم وحتى 16 يونيو.

ويبدأ يوم الصمت الانتخابى فى 17 يونيو، وتبدأ عملية الاقتراع يوم الـ 18 من يونيو.

وبالتزامن تبدأ إيران تسجيل أسماء المرشحين للدورة السادسة للانتخابات البلدية في المدن يوم 10 مارس القادم ولمدة 7 ايام، كما يتم تسجيل أسماء المرشحين لانتخابات المجالس القروية والعشائرية يوم 5 أبريل 2021 ولمدة 7 أيام.

ويتزامن أيضا الانتخابات التكميلية لمجلس لمجلس الشورى ويتم تسجيل اسماء المرشحين يوم 3 أبريل ولمدة 7 أيام.

وتم تحديد موعد تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة يوم 2 أبريل ولمدة 7 أيام.

وقبل نحو 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل، أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في كلمة وجهها إلى الإيرانيين، بمناسبة عيد النوروز أن "هذا العام، 1400 (بالتاريخ الفارسي)، عام حساس ومهم، بسبب الانتخابات التي ستجرى في بدايته، في شهر خرداد".

وكانت أعلنت بعض الشخصيات الإيرانية اعتزامها خوض غمار المنافسة على كرسي الرئاسة، ففي نوفمبر العام الماضي، كشف العميد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني السابق والمستشار العسكري الحالي لمرشد إيران علي خامنئي عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.

كما أقدم العميد سعيد محمد، قائد الهيئة الهندسية لمؤسسة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري الإيراني، على الاستقالة من منصبه، وعلى الفور أعلن عن قراره خوض الانتخابات.