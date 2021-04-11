وزير الزراعة يبحث مع محافظ أسوان تنمية الإنتاج الحيوانى لتسهيل إجراءات الاستثمار

كتبت أسماء نصار

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، دعم الاستثمار الزراعي بالمحافظة، وأيضا كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للوزارة في أسوان، وذلك إطار السعى الجاد لتشجيع وتحفيز الإستثمار فى كافة المجالات وخاصة المجال الزراعى من أجل التيسير على المستثمرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشهد القصير توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة بهدف تنمية الإنتاج الحيواني أو السمكي أو الداجني، بجانب تنفيذ عمليات تصنيع أو خدمات علي منتجات زراعية أو غيرها .

و أشاد "عطية" بالمساعي المشتركة بين وزارة الزراعة والمحافظة لإستغلال المساحات والأراضى المتاحة والمتواجدة داخل نطاق المحافظة وتقع تحت ولاية الهيئة العامة للتعمير لطرحها للإستصلاح والإستزراع للتوسع في إقامة المشروعات الكبرى وخاصة التي تهدف لزيادة الرقعة الزراعية والقدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق المحلية والدولية وبما يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي .

أوضح القصير أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم أجهزة المحافظة المختصة بقبول طلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات إستصلاح وإستزراع ، وكذلك المشروعات المرتبطة بهذا المجال ، وإستيفاء كافة الإجراءات القانونية لإقامة هذه المشروعات والحصول على الموافقات اللازمة له وصولاً لمرحلة العقد التي تختص بها الهيئة بإعتبارها صاحبة الولاية علي هذه الأراضى وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة ، وتجدر الإشارة إلى أن برتوكول التعاون يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية بإتاحة بيئة زراعية بجودة عالية ، مع تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه من خلال تطوير المحاصيل الحقلية والبستانية وتطوير إنتاجية الوحدة الحيوانية والداجنة ، وكذا رفع القيمة المضافة للمحاصيل من خلال المشروعات المتكاملة ( زراعى – إنتاج حيوانى – إنتاج داجنى – التصنيع الزراعى ) .