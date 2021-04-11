مزرعة الإنتاج الحيوانى أبرز مشروعات غرب غرب المنيا.. تضم 1200 رأس جاموس

كتبت ــ أسماء نصار

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مزرعة الإنتاج الحيواني بمنطقة غرب غرب المنيا تعتبر نموذجاً للمشروعات الحكومية المتميزة والتى تشمل على أكثر من 1200 رأس من الجاموس المحسن وراثيا من السلالات المتميزة والتى تتأقلم مع الظروف المناخية المختلفة.

ولفت السيد القصير وزير الزراعة، إلى اهتمام الوزارة بالثروة الحيوانية من خلال نشر ثقافة التحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعى من أجل زيادة الإنتاج من اللحوم والالبان

وأوضحت الوزارة جهودها فى رفع كفاءة كافة المزارع التابعة لها، لافتة إلى امتلاكها مزارع متميزة وتعد مزرعة غرب المنيا نموذجا للمزارع التى تعمل بكفاءة عالية، وتدار بشكل ناجح مشيداً بجهود العاملين فى المزرعة من اجل الارتقاء بها.

ومن جهته، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان تلك المزرعة هى إنتاجية بحثية وتبلغ مساحتها حوالى 15 فدانا وبها محلب آلى، وهى نموذج يحتذى للشباب وللمستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات للثروة الحيوانية بمنطقة غرب المنيا التى تقع فيها اكبر مساحة لمشروع المليون ونصف المليون فدان.