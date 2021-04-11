اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أبريل 2021 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن: نستهدف التوسع فى منظومة الأسر البديلة وتقليل عدد المؤسسات

الأحد، 11 أبريل 2021 01:19 م
وزيرة التضامن: نستهدف التوسع فى منظومة الأسر البديلة وتقليل عدد المؤسسات وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت منذ قليل فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب بجمهورية مصر العربية، بالشراكة مع اليونيسيف وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وممثلى اليونيسيف ومحمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة. 

 

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن منظومة الأسر البديلة تؤكد أن رعاية الطفل داخل أسرة تهدف إلى التنشئة السليمة وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال لأن الأسرة هى المكان الطبيعى لنشأة الطفل وإننا نحلم بمصر بلا مؤسسات.

 

وأضافت "القباج"، أننا نستهدف التوسع فى منظومة الأسر البديلة وتقليل عدد المؤسسات يتوازى مع ذلك ميكنة المنظومة بالكامل وتوفير دورات تدريبة لرفع قدرات الأسر الكافلة وإثقالها بالخبرات المختلفة مع توفير آليات متابعة مستمرة وقاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار مع أهمية الدور الذى يقوم به الإعلام فى نشر الوعى الكافى بمنظومة الأسر البديلة وتغير الصور النمطية داخل المجتمع عن الكفالة، لافتة إلى أن ملف الحماية الاجتماعية مرتبط بملف الفقر وأننا عندما نتحدث عن ملف الحماية الاجتماعية فنحن نتحدث عن حماية اجتماعية متكاملة تتضمن محاور متكاملة من الحماية والرعاية والتأهيل والتنمية والدمج.


وزيرة التضامن

الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للاطفال

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة