اليوم السابع
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الأحد، 11 أبريل 2021 09:19 م
خالد صلاح
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هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرقى العراق

الأحد، 11 أبريل 2021 08:13 م
هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرقى العراق زلزال - أرشيفية
أ ش أ

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ضربت هزتان أرضيتان، اليوم الأحد، قضاء "بنجوين" في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، دون وقوع أضرار.
وذكرت وزارة النقل العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن الهزتين سُجلتا في أوقات متقاربة، حيث بلغت الأولى قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر ووقعت على بعد (57) كم شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية".
وأضافت الوزارة أن الهزة الأرضية الثانية بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر وتبعد (53) كم شمال شرق قضاء بنجوين".


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العراق

محافظة السليمانية بالعراق

إقليم كردستان العراق

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