وأوضحت الدائرة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت باب المغاربة، وسمحت للمستوطنين بتنفيذ جولات استفزازية، وأداء "صلوات تلمودية" فى ساحات الأقصى.