القدس (أ ش أ)

ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فى القدس أن 45 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضحت الدائرة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت باب المغاربة، وسمحت للمستوطنين بتنفيذ جولات استفزازية، وأداء "صلوات تلمودية" فى ساحات الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى،اعتقلت اليوم الأحد، ثلاثة شبان من بلدة قباطية، جنوب جنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من قباطية، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة وقرية مركة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.