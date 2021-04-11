فانوس رمضان بطول 15 متر يزين ميدان رمسيس احتفالا بالشهر الكريم.. صور

كتب سيد الخلفاوى

زين فانوس بارتفاع 15 متر الحديقة الوسطى لميدان رمسيس بحى الأزبكية، بالقاهرة، احتفالا بحلول شهر رمضان الكريم، حيث تم تثبيت الفانوس بالحديقة بجواره هلال عملاق والذى استغرق إنشاؤه أسبوعين.

وأكد اللواء يحى الأدغم، رئيس حى الأزبكية، أنه من المقرر أن تحيط فوانيس صغيرة الفانوس العملاق وسيتم تثبيتها، وإضاءتها لتعطى شكل جمالى يستمر طوال الشهر الكريم، وذلك بالتنسيق مع أحد أعضاء مجلس النواب.

وفى سياق أخر، شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديريتي الشئون الصحية والطب البيطري بعمل لجان مشتركة، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، حرصًا على الصحة العامة خلال شهر رمضان المعظم والتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم .

ووجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة خلال شهر رمضان وتنفيذها بمنتهى الحزم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.